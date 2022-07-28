Донецк, 28 июля 2022, 08:07 — REGNUM Боевики ВСУ при обстреле Донецка рассыпали в городе мины «Лепесток», написал в телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.
По его словам, группа пиротехников и спасателей работает на месте с самого утра.
Как сообщало ИА REGNUM, основная часть мин была рассыпана по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Мина ПМФ-1 «Лепесток» очень мала, имеет защитный цвет и мало различима в растительности, или просто в мусоре на земле.
Отметим, что данный тип мин запрещён Оттавской конвенцией, которая была ратифицирована Украиной в 2005 году. Применяя эти мины киевский режим нарушает взятые на себя международные обязательства.
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