Донецк, , 08:07 — REGNUM Боевики ВСУ при обстреле Донецка рассыпали в городе мины «Лепесток», написал в телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Мины Dnmchs.ru

«Местное население предупреждает об опасности машина с громкоговорителем. Будьте осторожны! Не подбирайте на улице и не приближайтесь к незнакомым предметам!» — написал он.

По его словам, группа пиротехников и спасателей работает на месте с самого утра.

Как сообщало ИА REGNUM, основная часть мин была рассыпана по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Мина ПМФ-1 «Лепесток» очень мала, имеет защитный цвет и мало различима в растительности, или просто в мусоре на земле.

Отметим, что данный тип мин запрещён Оттавской конвенцией, которая была ратифицирована Украиной в 2005 году. Применяя эти мины киевский режим нарушает взятые на себя международные обязательства.

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