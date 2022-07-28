Каменск-Уральский, Свердловская область, 28 июля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В Каменске-Уральском Свердловской области прокуратура проводит проверку по факту травмирования пятилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ysia.ru Прокуратура

Проверка проводится по сообщению СМИ. По предварительной информации, вечером 27 июля девочка гуляла во дворе дома и случайно задела подпорку забора. В результате часть ограждения упала на неё.

Девочка получила ушиб поясничного отдела позвоночника. После проведения медиками обследования её отправили домой с рекомендацией амбулаторно наблюдаться у хирурга.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее в Каменске-Уральском из окна четвёртого этажа упала семилетняя девочка. Через несколько дней она скончалась в больнице.