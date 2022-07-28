Самара, 28 июля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Награды спасателям в Самарской области за тушение лесных пожаров 2021 года вручил глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

The U.S. Army Тушение лесного пожара

Сообщается, что 29 спасателей получили медаль «За отвагу на пожаре» и Орден Мужества.

Глава региона поблагодарил сотрудников спасательного ведомства.

«Какая бы не случилась чрезвычайная ситуация, вы всегда придете на помощь. Вы доблестно, самоотверженно несете службу, защищая нашу родную землю, всех ее жителей от техногенных и природных катастроф. Вы рядом, когда бушует стихия, когда люди нуждаются в помощи», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что летом 2021 года в Тольятти был ликвидирован крупный лесной пожар площадью свыше 150 га. В августе 2021 года ликвидирован пожар на территории национального парка «Бузулукский Бор», площадь его составила свыше 1,5 тысяч гектаров.