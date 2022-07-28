Барнаул, , 08:04 — REGNUM Сумма в 732 млн рублей, предложенная за трамваи для Алтайского края, осталась не востребованной, а сам гостендер не состоялся. К моменту завершения торгов, объявленных министерством транспорта региона, «не подано ни одной заявки на участие в закупке», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Закупки Zakupki.mos.ru

12 трамваев, которые должны были быть выпущены не ранее 2022 года, планировалось приобрести для нужд Барнаула. Поставка предполагалась на средства бюджета края до 30 декабря 2022 года.

Напомним, тем временем в Новокузнецке определились с поставщиком 12 трамваев для нужд города. За 879 млн рублей их поставит Усть-Катавский вагоностроительный завод.