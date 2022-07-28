Магадан, , 08:01 — REGNUM Магаданская область готовится к участию в Восточном экономическом форуме, который пройдёт в сентябре во Владивостоке.

Павильон Магаданской области на ВЭФ Алексей Иванов © ИА REGNUM

Читайте также: Приамурье подготовило к ВЭФ несколько крупных проектов

«Магаданская область будет представлена на выставке «Улица Дальнего Востока». Главным павильоном останется тот, что использовали в прошлом году. Также на площадке региона будет установлена скульптура «Время». Это копия нашего мамонта, который стоит на берегу в бухте Нагаева. Только во Владивостоке будет трехметровый экземпляр.

Для всех посетителей павильона Колымы будет много интересной информации о нашем регионе. Самые активные гости смогут принять участие в мастер-классах по промывке золота и получить призы в небольшом соревновании «Старательский фарт», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортные и инфраструктурные проекты готовится представить Амурская область на Восточном экономическом форуме-2022.