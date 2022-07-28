Чебоксары, , 08:01 — REGNUM 28 — 29 июля ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского будет находиться в Чебоксарах, 29 июля в городе пройдёт крестный ход со святыней. Об этом сообщают Чувашская митрополия и столичная мэрия.

Маршрут крестного хода в Чебоксарах https://gcheb.cap.ru

Встреча ковчега с мощами святого состоится во Введенском кафедральном соборе 28 июля. Он будет находиться в храме до вечера 29 июля, пребывание завершится крестным ходом.

29 июля центр Чебоксар ждёт вечернее перекрытие дорог из-за крестного хода. В городе перекроют движение по дамбе «Дорога к храму» и улице Сергия Радонежского. По данным мэрии, движение начнётся в 18 часов и проследует от Введенского собора по улице Константина Иванова, через дамбу Залива и улицу Сергия Радонежского к храму преподобного Сергия Радонежского по улице Калинина.

Проезд будут открывать по мере прохождения участников крестного хода. После окончания шествия состоится молебен.

Как сообщало ИА REGNUM, ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского в честь 600-летия со дня их обретения за 114 дней объедет всю страну, посетив 50 епархий и 57 городов. Путешествие ковчега по России началось 12 июня в Троице-Сергиевой лавре, маршрут напоминает огромный крест.