Запорожье, Украина, , 08:00 — REGNUM Памятник русскому поэту Александру Пушкину хочет установить после освобождения города Запорожье, центра Запорожской области администрация региона. Об этом 28июля сообщил представитель администрации Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Александр Пушкин

«После освобождения Запорожья мы восстановим историческую справедливость и увековечим память о Пушкине, посещавшем наш город. Будет установлен новый полноценный памятник в честь нашего великого поэта», — указал Рогов.

Напомним, памятник поэту Пушкину, который простоял в городе Запорожье более 20 лет, был демонтирован 26 июля украинскими националистами с разрешения мэрии. Город в настоящее время находится под контролем украинской армии, но Запорожская область освобождена более, чем на 70%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава ДНР Денис Пушилин призвал освобождать исконно русские города — Киев, Чернигов, Одессу, Запорожье, Полтаву.

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