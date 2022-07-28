Аддис-Абеба, , 07:59 — REGNUM Более 209 террористов из группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали военные Эфиопии при попытке вторжения боевиков из Сомали. Об этом сообщает пресс-служба эфиопского правительства.

Эфиопия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что силовики Эфиопии совместно с коллегами из Сомали смогли предотвратить вторжение террористов. Боевикам удалось накопить достаточные силы и вооружения для прорыва на эфиопскую территорию, однако там их встретили военные. Также в ходе боя военнослужащим Эфиопии удалось захватить большое количество припасов и оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Сомали боевики из террористической группировки «аш-Шабаб» устроили два взрыва. В результате терактов погибли не менее 19 человек, еще 23 получили ранения различной степени тяжести.

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