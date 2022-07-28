Москва, 28 июля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Серия мероприятий, посвященных празднованию Дня Крещения Руси, проходит в период с 27 по 31 июля на территории Патриаршего Подворья в Переделкино. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).

Kremlin.ru Патриарх всея Руси Кирилл Кирилл

Уточняется, что в этот священный для русских людей праздник, святейший патриарх Кирилл, который духовно окормляет всю полноту РПЦ во всех пределах ее присутствия, с великой духовной радостью пригласил к себе в Переделкино детей из Донбасса. Прием детей из 60 пострадавших семей Донецкой Народной Республики (ДНР) является только первым шагом масштабного процесса духовной интеграции и восстановления во всей полноте церковной жизни на освобожденных территориях.

Также указывается, что в ходе поездки, дети Донбасса смогут прикоснуться к святыням, посетить самые значимые места русской культуры, отвлечься от ужасов войны и почувствовать себя по праву незаменимой частью Русского мира. Именно дети Донбасса участвующие в мероприятии станут частью Патриаршей миссии по воссозданию единой, духовно-сильной России.

«Война оставляет немыслимые душевные раны. Священная задача церкви — всегда быть сохранным убежищем для пострадавших, помогать всеми доступными способами и делать все возможное, чтобы обеспечить духовное и моральное развитие для будущих поколений», — сказал по этому поводу патриарх всея Руси.

Кроме того, отмечается, что во время поездки дети из республик Донбасса посетят серию культурных и развлекательных мероприятий, целью которых являются духовное восстановление и культурная интеграция новых территорий в общерусское духовное пространство. При этом их делегация будет проживать на территории живописного Писательского городка в Переделкино, что позволит им погрузиться в лучшие проявления русской культуры, при этом находясь в непосредственной близости к духовному центру православного мира и святейшему патриарху лично.

Помимо того, поясняется, что приезд делегации имеет особое, личное значение для патриарха. В священный праздник Крещения, дети примут участие в патриаршем богослужении в Успенском соборе Московского Кремля, после чего отправятся в крестный ход.

Также добавляется, что важнейшим событием в духовной жизни России будет личная встреча и последующая беседа патриарха Кирилла с детской делегацией на День крещения Руси. Святейший патриарх выслушает переживания и пожелания детей, обсудит с ними важность в веры в тяжелые времена, а также их надежного будущего в русском духовном пространстве.

В то же время, подчёркивается, что это мероприятие носит беспрецедентный характер и показывает роль и колоссальное значение, которые дети из Донбасса имеют для духовной жизни России. При этом также данное мероприятие станет первым в череде стратегических инициатив по духовной интеграции освобожденных территорий. При содействии Администрации президента, руководства ДНР и благотворительного фонда «Спасая детство», организацией занимается рабочая группа патриаршей гостиной в Переделкино, которые ответственны за инициацию и реализацию стратегической программы по духовному и культурному восстановлению детей Донбасса.