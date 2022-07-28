Калуга, , 11:34 — REGNUM В Калуге с 1 января по 21 июля 2022 года зарегистрировано 32 дорожных происшествия с участием водителей мототранспорта, в результате которых два человека погибли и 10 получили ранения. Четверо травмированных в ДТП являются несовершеннолетними. За аналогичный период 2021 года такого рода дорожно-транспортных происшествий было 23, в них 15 человек получили ранения, погибших не зарегистрировано. Об этом 28 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на представителя отдела ГИБДД УМВД России по г. Калуге Александру Мелик-Осипову.

гибдд. рф

На дорогах Калуги все чаще происходят ДТП с участием водителей так называемого спортивного инвентаря (кроссовых мотоциклов, питбайков и т.п.), которым ездить им по дорогам общего пользования запрещено. Спортивная мототехника постановке на учёт не подлежит, так как не имеет паспорта транспортного средства, и ездить на спортивной мототехнике разрешается только на специально подготовленных трассах для мотокросса. Учитывая доступность спортивной мототехники и заблуждение многих граждан, связанное с возможностью передвигаться на ней по дорогам общего пользования, не имея водительского удостоверения, возникает высокая опасность совершения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних.

«За езду на спортинвентаре по дорогам общего пользования нарушитель будет привлечен к административной ответственности за которое предусмотрено наказание в виде штрафа от пятисот до восьмисот рублей. В случае отсутствия у водителя водительского удостоверения ему грозит штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей», — отметила Александра Мелик-Осипова.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужского мотоциклиста будут судить за смертельное пьяное ДТП