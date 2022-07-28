Якутск, 28 июля, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В Верхоянском районе Якутии начали восстанавливать дороги в восьми населённых пунктах, а также муниципальную и региональную трассы. Повреждён участок дороги «Верхоянье» и проезд между сёлами Батагай и Бетенкес, сообщил в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

Телеграмм-канал Евгения Луковникова Ливнями размыло дорогу

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«Начаты восстановительные работы. Необходимо оперативными темпами продолжить восстановление объектов социальной инфраструктуры, многоквартирных и частных домов», — отметил он по итогам заседания комиссии по ЧС.

Паводок также нанёс ущерб людям, которые держат скот, и сельскохозяйственным компаниям, им выплатят по 5-7,5 тыс. рублей за тонну сена и помогут с доставкой комбикормов.

Глава Якутии также отметил, что сильнее всего люди пострадали в селе Бетенкес и в городе Верхоянск. Он подчеркнул, что подтопленцы должны как можно скорее получить компенсации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 августа запустят тепло в дома населённых пунктов Верхоянского района, где было подтопление. Такое решение принято с целью дать людям возможность просушить дома.