Петропавловск-Камчатский, 28 июля, 2022, 07:44 — ИА Регнум. На Камчатке днём 28 июля загорелся лесной массив в районе Сухой речки в 11 км от Елизово, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Pixabay.com Лесной пожар

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Пожар действует на территории более 1 га. На его тушении работают девять сотрудников Охраны Камчатских лесов. Также к месту пожара выдвинулись 13 спасателей и четыре сотрудника седьмой пожарно-спасательной части.

Отмечается, что угрозы населённым пунктам нет.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки на территории Якутии обнаружили 22 природных возгорания и потушили три. Общее количество лесных пожаров возросло до 101.