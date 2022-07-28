Чебоксары, , 07:44 — REGNUM В Ядринском районе Чувашии прокуратура выдала предостережение подрядчикам капремонта трёх образовательных учреждений. Правоохранители полагают, что темпы работ «создают предпосылки к срыву сроков сдачи объектов», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Капремонт Иван Шилов © ИА REGNUM

В Ядрине благоустраиваются территории школы № 3 и детского сада «Алёнушка» в Ядрине, в Ядринском районе ремонтируется кровля и фасад здания Верхнеачакской средней школы имени А. П. Айдака.

«В ходе осмотра объектов установлено, что работы подрядчиками ведутся, однако темпы благоустройства и капитального ремонта создают предпосылки к срыву сроков сдачи объектов», — говорится в сообщении прокуратуры по итогам выезда на место проведения ремонта.

Прокурором района руководителям подрядных организаций объявлены предостережения. Также подрядчики предупреждены о том, что при нарушении сроков выполнения работ их привлекут к административной ответственности по п. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («Действия (бездействие), повлёкшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ»).

Ранее в минобразования Чувашии заявляли, что в республике к 1 сентября после модернизации должны открыться 12 школ. Всего в 2021–2025 годы планируется капитально отремонтировать 247 школ.