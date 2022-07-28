Якутск, , 07:46 — REGNUM ЧС муниципального характера распорядился объявлять в районах Якутии первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Садовников. Кроме того, в республике будут наращивать силы и средства для борьбы с огнём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июля в оперативном штабе Якутии.

Лесной пожар

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«Сложная ситуация наблюдается в Нерюнгринском, Алданском и Верхневилюйском районах. Даны распоряжения усилить группировки там, где их недостаточно. Также завозим вездеходную технику, наращиваем количество людей, задействованных в тушении пожаров», — отметил исполняющий обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Евгений Перфильев.

Он подчеркнул, что в республике тушат все лесные пожары, которые находятся в зоне досягаемости, но ситуация остаётся сложной. Её могут усугубить жаркая и сухая погода с порывистым ветром.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки на территории Якутии обнаружили 22 природных возгорания и потушили три. Общее количество лесных пожаров возросло до 101, их общая площадь превысила 109 тыс. га.