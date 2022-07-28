Тель-Авив, Израиль, 28 июля, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Израиль обвинил палестинскую военизированную группировку ХАМАС в преднамеренном сокрытии складов с оружием в жилых районах сектора Газа, сообщает агентство Reuters.

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В доказательство израильская сторона опубликовала изображения, на которых якобы показаны склады с вооружением и туннели возле больницы, школы и исламского университета, а также вблизи завода по производству напитков и других зданий.

Кроме того, были показаны другие объекты, включая медицинскую клинику, библиотеку и мечети. Представитель ХАМАС Хазем Кассем в свою очередь назвал эту информацию «ложью», которая, по его утверждениям, распространяется для того, чтобы оправдать действия израильских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля подразделения Армии обороны Израиля снесли несколько домов палестинских политических заключенных на территории Западного берега реки Иордан.