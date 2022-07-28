Москва, 28 июля, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Должность спецпредставителя МИД России по гуманитарным связям между США и Россией может поменять американский актёр и кинопродюсер Стивен Сигал. Об этом сам актёр рассказал 28 июля в беседе с РИА Новости.

Kremlin.ru Стивен Сигал с Владимиром Путиным

Как пояснил Сигал, отношения между США и Россией в последнее время стали очень напряжёнными и по этой причине сейчас идёт обсуждение вопроса о том, чтобы изменить должность актёра. Подробностей Сигал не привёл.

Напомним, в 2016 году американский актёр и продюсер Сигал получил российское гражданство, этому способствовал указ президента России Владимира Путина. В августе 2018 года Сигал стал спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном. На этой должности Сигал занимался рядом проектов в сфере культуры, образования и спорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Стивен Сигал заявил, что никогда не откажется от гражданства России.