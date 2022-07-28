Горно-Алтайск, 28 июля, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В Республике Алтай фиксируют рост заболеваемости COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 42 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем за несколько месяцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Наибольший прирост зарегистрирован в Горно-Алтайске (+16) и Майминском районе (+14). Диагноз также подтвердился у жителей Усть-Канского, Усть-Коксинского, Шебалинского и других районов. Общее число случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 34 965.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 672, в том числе 623 — от COVID-19, 49 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 23, за весь период – 34 106», — добавили в штабе.