Кемерово, , 07:36 — REGNUM Легковой автомобиль врезался в экскаватор в городе Прокопьевске в Кемеровской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Prius выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с экскаватором Hyundai», — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП погибли водитель и пассажирка легковушки. Еще трое пассажиров легкового автомобиля получили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что среди пострадавших — двое детей. Их госпитализировали. В настоящее время сотрудники дорожной полиции выясняют причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус в Казачинском районе Красноярского края. В результате дорожной аварии погибли два человека, еще восемь получили различные травмы.