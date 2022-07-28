Екатеринбург, , 07:33 — REGNUM В Екатеринбурге пятерых человек осудили по делу о прослушке политиков. Об этом сообщили журналистам в Октябрьском райсуде города.

Суд Lawfirmwinstonsalem.com

Также некоторым из них вменяли причинение тяжкого вреда здоровью и насилие в отношении представителя власти. Установлено, что один из соучастников прослушивал разговоры Ильи Захарова, возглавлявшего горизбирком. Также среди преступлений значатся нападение на оперативного дежурного городсского УМВД, поджог кабинета в одной из клиник и причинение тяжкого вреда здоровью сотрудника областного департамента жилнадзора, пишет ТАСС.

Суд назначил одному из граждан два года условно. Его соучастники приговорены к реальному лишению свободы на сроки от пяти до семи с половиной лет.