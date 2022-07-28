Владивосток, , 07:32 — REGNUM Во Владивостоке в парке Победы состоялось памятная акция, приуроченная ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе законодательного собрания Приморья.

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«Президент России Владимир Путин, начиная СВО, назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Очень горько, что такие даты появляются в нашем памятном календаре — и ещё страшнее то, что военные действия продолжаются сегодня, сопровождаясь гибелью невинных мирных жителей. Наша молодежь должна знать о том, что происходит в нескольких тысячах километров от дальневосточной столицы — знать для того, чтобы не допустить новых войн в будущем. Задача акции — рассказать молодежи правду о специальной военной операции. И неслучайно она проходила на площадке у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов, ведь наши земляки ушли совсем юными, почти детьми — они не поступили в университеты, не создали семьи. Их судьбы трагически оборвались - как и судьбы малышей Донбасса», - сказала краевой депутат Анна Алеко.

Участники акции возложили цветы к памятнику, зажгли свечи и встали в форму сердца.

«Среди участников акции не было случайных прохожих… Все пропустили это горе эмоционально, через себя», — добавила Анна Алеко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сыктывкаре почтили память детей — жертв войны в Донбассе. Участники акции принесли цветы к памятнику учителю рядом со школой № 12 и выпустили в небо воздушные шары.