Новосибирск, , 07:33 — REGNUM Мусороперерабатывающие комплексы, которые планируется построить в Новосибирской агломерации, не имеют ничего общего со старыми полигонами. Об этом заявил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

Мусорный полигон Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, на новых объектах планируется 100% сортировка отходов и переработка до 50% мусора.

Власти уверяют, что комплексы не повредят водной экосистеме, так как будут оснащены очистными сооружениями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области идёт активная подготовка к проведению конкурсов для заключения концессионных соглашений по строительству шести мусоросортировочных комплексов

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