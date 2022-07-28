Новосибирск, 28 июля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Мусороперерабатывающие комплексы, которые планируется построить в Новосибирской агломерации, не имеют ничего общего со старыми полигонами. Об этом заявил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

По его словам, на новых объектах планируется 100% сортировка отходов и переработка до 50% мусора.

Власти уверяют, что комплексы не повредят водной экосистеме, так как будут оснащены очистными сооружениями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области идёт активная подготовка к проведению конкурсов для заключения концессионных соглашений по строительству шести мусоросортировочных комплексов