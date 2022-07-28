Пекин, 28 июля, 2022, 07:30 — ИА Регнум. По данным Всекитайской федерации снабженческих и сбытовых кооперативов, указанные кооперативы Китая сообщили о стабильном росте продаж в первом полугодии, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным федерации, их общий объем продаж вырос на 19,1% и составил 2,94 трлн юаней (около $435,3 млрд). Оборот на платформе онлайн-продаж, созданной федерацией для продажи сельскохозяйственной и сопутствующей продукции, вырос на 33% по сравнению с прошлым годом.

По данным федерации, благодаря широкому присутствию в сельских районах снабженческие и сбытовые кооперативы страны помогли удовлетворить спрос на удобрения, способствуя продовольственной безопасности страны.