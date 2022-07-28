Чебоксары, 28 июля, 2022, 07:29 — ИА Регнум. В августе в Чувашии будет теплее, чем обычно, но во второй декаде месяца прогнозируется похолодание. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Марина Каширская ИА REGNUM© Урожай в августе

По его словам, в августе температура ожидается выше климатической нормы. Также прогнозируется избыток дождей, но при этом влаги будет меньше, чем в июле.

Первые десять дней августа высока вероятность кратковременных дождей с грозами, но сильные осадки прогнозируются ближе к середине месяца. Несмотря на это, сохранится тёплая и даже жаркая погода, температура может достигать +30 градусов.

Во второй декаде августа осадков прогнозируется меньше, но при этом ожидается похолодание.

По предварительным данным, в третьей декаде августа будет тепло, но уже без прежней жары, при этом временами будут идти небольшие дожди.