Веллингтон, , 07:28 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки зафиксировали 7627 случаев локального распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении минздрава страны.

Новая Зеландия

По его данным, 312 из заболевших ранее выезжали из Новой Зеландии за границу. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 1 585 215 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки число пациентов, умерших от осложнений COVID-19, в Новой Зеландии выросло до 1 455 человек.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 827 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 24 помещены в отделения интенсивной терапии или подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. При этом власти Новой Зеландии пока не вводили новых ограничительных мер для борьбы с распространением COVID-19.