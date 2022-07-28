Казачинский район, , 07:26 — REGNUM В Казачинском районе Красноярского края правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП в Красноярском крае УГИБДД по Красноярскому краю

Предварительно установлено, что утром 28 июля 30-летний водитель автомобиля Toyota Ractis на трассе Красноярск-Енисейск выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Iveco.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир Toyota погибли на месте. В автобусе находилось 14 пассажиров, в настоящее время 8 из них с незначительными травмами обратились за медицинской помощью, один из них ребёнок», — отметили в ведомстве.

На место выехало в том числе руководство МО МВД России «Казачинский».