Урумчи, Китай, , 07:26 — REGNUM Валовый региональный продукт (ВРП) Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая в первой половине 2022 года составил 827,9 млрд юаней (около $122,7 млрд), что на 4,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Синьцзян Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным регионального бюро статистики, за этот период добавленная стоимость первичной промышленности региона достигла 55,47 млрд юаней, увеличившись на 5,4% в годовом исчислении, а добавленная стоимость вторичной промышленности достигла почти 350,1 млрд юаней, увеличившись на 5% в годовом исчислении. Добавленная стоимость третичной промышленности региона выросла на 4,7% и составила примерно 422,34 млрд юаней.

Общий объем производства в секторах сельского хозяйства, лесного хозяйства, животноводства и рыболовства за первые шесть месяцев достиг 119,94 млрд юаней, увеличившись на 5,4% в годовом исчислении.

Столкнувшись с негативным влиянием COVID-19 и растущим понижательным экономическим давлением, экономика Синьцзяна продемонстрировала высокую устойчивость, а ее основные показатели постепенно набирают обороты, сказал Хао Цзюньцин, заместитель директора статистического бюро.