Урумчи, Китай, 28 июля, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Валовый региональный продукт (ВРП) Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая в первой половине 2022 года составил 827,9 млрд юаней (около $122,7 млрд), что на 4,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Синьцзян

По данным регионального бюро статистики, за этот период добавленная стоимость первичной промышленности региона достигла 55,47 млрд юаней, увеличившись на 5,4% в годовом исчислении, а добавленная стоимость вторичной промышленности достигла почти 350,1 млрд юаней, увеличившись на 5% в годовом исчислении. Добавленная стоимость третичной промышленности региона выросла на 4,7% и составила примерно 422,34 млрд юаней.

Общий объем производства в секторах сельского хозяйства, лесного хозяйства, животноводства и рыболовства за первые шесть месяцев достиг 119,94 млрд юаней, увеличившись на 5,4% в годовом исчислении.

Столкнувшись с негативным влиянием COVID-19 и растущим понижательным экономическим давлением, экономика Синьцзяна продемонстрировала высокую устойчивость, а ее основные показатели постепенно набирают обороты, сказал Хао Цзюньцин, заместитель директора статистического бюро.