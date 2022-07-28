Пермь, 28 июля, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Производство по крупному финансовому спору, инициированному деприватизированным ОАО «Соликамский магниевый завод», было прекращено. Исковое заявление на сумму свыше 2,8 млрд рублей, которая фигурировала как убытки, вернули заявителю из-за неустранения недочётов в срок. Определение судьи Вшивковой может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, передаёт ИА REGNUM.

ОАО «Соликамский магниевый завод»

Иск от завода был подан к бывшему акционеру Сергею Кирпичеву (решение об изъятии акций обжалуется), а также австрийской компании Polyfer Handels GmbH и российскому ООО «Соликамский завод десульфураторов». В заявлении речь шла «о взыскании убытков — 23 588 230,66 доллара США, 281 399,46 евро, 1 528 429 105 рублей». Детали не сообщались.

Квитанцию об уплате госпошлины, запрошенную судом, истец предоставил, «однако иные недостатки истец не устранил, ходатайство о продлении срока для их устранения не заявил», потому заявление было возвращено.

Напомним, по иску Генпрокуратуры России акции завода, которые находились у частных лиц, были возвращены на баланс РФ как из чужого незаконного владения. Вердикт суда обжалуется.

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