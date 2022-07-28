Лондон, 28 июля, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Великобритания может столкнуться зимой с перебоями в подаче электроэнергии из-за проблем с поставками российского газа в страны Евросоюза. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на доклад компании National Grid ESO.

Лондон

«Несмотря на то, что Великобритания не зависит от российского газа в такой степени, как остальная Европа, очевидно, что прекращение поставок газа в Европу может иметь косвенные последствия, в том числе очень высокие цены», — отмечается в отчете.

Компания прогнозирует, что наиболее сложная ситуация в Соединенном Королевстве сложится к первой половине декабря 2022 года. При этом специалисты рекомендуют властям в первую очередь озаботиться обеспечением топливом электростанций, чтобы они работали без перебоев. Также британским властям порекомендовали создать резервные источники электроэнергии на этот случай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Австрии решили впервые за свою историю создать государственный резерв газа. По их мнению, стране необходимо обеспечить свою энергетическую безопасность в условиях снижения объемов поставок российского голубого топлива из-за санкций против России.