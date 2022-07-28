Берлин, , 07:23 — REGNUM Разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии усилился в связи с началом украинского кризиса. Об этом 27 июля сообщила газета Der Tagesspiegel, приведя данные исследовательской компании Forsa.

Германия. Бундестаг Basti93

На различия во взглядах указывают результаты опросов жителей Восточной и Западной частей Германии. В частности, 34% жителей Восточной Германии считают, что правительство слишком много делает для украинских граждан. В западной части ФРГ так считают лишь 18% опрошенных.

Ещё сильнее расхождения во взглядах видны при ответах граждан на вопрос касательно поставок вооружения Киеву. В западной части ФРГ одобряют поставки оружия Украине от 54% до 61% жителей, а среди восточных немцев одобряют такой шаг только 32% опрошенных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти семи городов Германии на острове Рюген предложили федеральному правительству подумать над запуском газопровода «Северный поток —2».

Читайте ранее в этом сюжете: Власти семи городов и коммун в ФРГ предложили обдумать запуск «СП-2»