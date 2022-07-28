Якутск, , 07:32 — REGNUM За сутки на территории Якутии обнаружили 22 природных возгорания и потушили три. Общее количество лесных пожаров возросло до 101, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июля в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Лесной пожар

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Из них тушат 23 возгорания. В борьбе с огнём участвуют 1044 человека, в том числе 85 добровольцев. Используется 82 единицы техники.

Общая площадь лесных пожаров в республике превысила 109 тыс. га. В Алданском районе количество очагов увеличилось до 31, в Усть-Майском и Нерюнгринском— до 21 в каждом.

Как сообщало ИА REGNUM, количество природных возгораний в Якутии растёт, и это повод наращивать силы и средства для борьбы с ними, заявил 27 июля глава республики Айсен Николаев. Он выразил недовольство тем, как некоторые коллеги относятся к решению этой проблемы и попросил, чтобы ГУ МЧС России направило в Якутию два самолёта БЕ-200.