Пекин, , 07:23 — REGNUM Банк развития Китая, один из ведущих банков страны, оказал финансовую поддержку охране окружающей среды и высококачественному развитию в бассейне реки Хуанхэ, сообщает агентство Синьхуа.

По данным банка, в первой половине 2022 года было выдано кредитов на общую сумму 86,3 млрд юаней (около $12,78 млрд), что обеспечило поддержку важнейших районов в рамках усилий по защите реки Хуанхэ.

К ним относятся, среди прочего, комплексное управление бассейном Хуанхэ, обеспечение водной безопасности, строительство современной промышленной системы, сохранение и популяризация культуры Хуанхэ и улучшение условий жизни людей.

Банк политики продолжит решать проблемы финансирования рыночными средствами и увеличивать предложение кредитов для поддержки защиты окружающей среды и качественного развития бассейна реки Хуанхэ.