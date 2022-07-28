Пекин, 28 июля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Крупный военный конфликт в Южно-Китайском море, который активно обсуждается США, может произойти только по вине самих Соединенных Штатов. Об этом газете Global Times заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Он отметил, что к такому выводу подталкивают заявления американской стороны, которая пытается обвинить КНР в том, что Пекин попытается спровоцировать «крупный инцидент или инцидент в регионе». По мнению Чжунпина, подобные высказывания говорят о том, что Вашингтон рано или поздно может «направить ударную волну в Южно-Китайское море».

Эксперт напомнил, что США не в первый раз выступают с подобными провокационными заявлениями, которые только обостряют напряженность. Так, в 2020 году бывший глава Белого дома Дональд Трамп предупредил, что американские власти могут с помощью беспилотников атаковать острова в Южно-Китайском море, которые находятся под фактическим контролем Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля эсминец ВМС США «Бенфолд» (DDG-65) прошел рядом со спорными островами Спратли в Южно-Китайском море.