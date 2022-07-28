Ульяновск, 28 июля 2022, 07:19 — REGNUM В Ульяновской области увеличилось число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из оперативных сведений управления Роспотребнадзора.
По информации ведомства, 27 июля в регионе официально выявлено 37 носителей коронавируса, что на десять больше, чем было подтверждено сутками ранее, 26 июля.
Количество проведённых лабораторных тестов на COVID-19 в Ульяновской области достигло 2 191 652.
Ранее губернатор региона Алексей Русских отмечал, что «пока в России сохраняется риск подъёма заболеваемости» ковидом, призвав ревакцинироваться.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области выявлено 204 238 случаев заражения коронавирусом, вылечился 199 121 человек, скончались 4725 ковид-пациентов.
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