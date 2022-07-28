Вашингтон, , 07:11 — REGNUM Сведения об отсутствии поддержки президента США Джо Байдена среди сторонников американский Демпартии является «не очень хорошим» сигналом для главы Белого дома, заявил журналист Байрон Йорк в эфире телеканала Fox Business.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Выглядит не очень хорошо, кстати, этот опрос не исключение. У нас были и другие опросы, которые показывают, что большинство, подавляющее большинство демократов предпочли бы, чтобы их кандидатом был кто-то другой», — заявил он.

Обозреватель отметил, что уже сейчас жители США сталкиваются с высокими темпами роста инфляции, однако администрация президента не может на это повлиять. В связи с этим избиратели начинают винить Байдена в ухудшении экономической ситуации в стране. Также жителей США, по мнению Йорка, беспокоит рост преступности и миграционный кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский телеканал CNN представил данные соцопроса, согласно которым только 25% избирателей Демократической партии США поддерживают выдвижение Джо Байдена кандидатом в президенты на выборах 2024 года. Тем не менее в Белом доме указали, что действующий глава государства намерен переизбираться.

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