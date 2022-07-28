Тегеран, , 08:25 — REGNUM 27 июля Верховный суд Греции постановил, что танкер под иранским флагом, стоящий на якоре у греческого порта Пирей, вернул себе часть груза, конфискованного Соединенными Штатами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иранская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Информационное агентство, ссылаясь на правительственные источники, сообщило, что иранское судно под названием «Лана», как ожидается, заберет свой груз и отплывет из порта в ближайшее время.

Танкер «Лана» (бывший Пегас) оставался под арестом у греческого острова Эвия более двух месяцев. Судно было отбуксировано в Пирей после того, как греческие власти одобрили его освобождение в начале текущего месяца после решения суда, которое отменило вынесенный ранее вердикт, позволивший США конфисковать иранскую нефть.

Захват судна Грецией возмутил Иран, который назвал этот шаг международным пиратством и заявил, что Афины задержали танкер под давлением США.

Министерство иностранных дел Ирана вызвало греческого посла в Тегеране, чтобы выразить свой решительный протест, и предупредило о «карательных мерах» в ответ.