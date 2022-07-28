Тегеран, 28 июля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. 27 июля Верховный суд Греции постановил, что танкер под иранским флагом, стоящий на якоре у греческого порта Пирей, вернул себе часть груза, конфискованного Соединенными Штатами. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

Информационное агентство, ссылаясь на правительственные источники, сообщило, что иранское судно под названием «Лана», как ожидается, заберет свой груз и отплывет из порта в ближайшее время.

Танкер «Лана» (бывший Пегас) оставался под арестом у греческого острова Эвия более двух месяцев. Судно было отбуксировано в Пирей после того, как греческие власти одобрили его освобождение в начале текущего месяца после решения суда, которое отменило вынесенный ранее вердикт, позволивший США конфисковать иранскую нефть.

Захват судна Грецией возмутил Иран, который назвал этот шаг международным пиратством и заявил, что Афины задержали танкер под давлением США.

Министерство иностранных дел Ирана вызвало греческого посла в Тегеране, чтобы выразить свой решительный протест, и предупредило о «карательных мерах» в ответ.