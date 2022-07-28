Якутск, , 07:18 — REGNUM Часть позвоночника водного динозавра, который жил порядка 200 млн лет назад, нашли на Табагинском мысе возле Якутска. Уникальная находка была обнаружена в отложениях, сформировавшихся в юрский период, сообщило 28 июля ЯСИА.

Плезиозавр

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Окаменевшие останки динозавра нашли сотрудники Малой академии наук Якутии во время научно-исследовательской экспедиции школьников «Эллэйада». Решение искать признаки того, что на Табагинском мысе обитали плезиозавры, созрело после того, как учёные начали находить вымерших головоногих моллюсков из подкласса двужаберных в долине Эркээни. Ожидания подтвердились.

«Находки такого типа расширяют наше понимание природы древней Якутии. Малая академия наук региона имеет мощные микроскопы, которые дают увеличение в 250 тысяч раз, профессиональные шлифовальные приборы и 3D-сканеры. Юные исследователи, используя эти приборы, могут изучать невероятно богатый древний микромир и делать новые открытия. Мы хотим создать виртуальный музей палеонтологических находок, и это будет огромным вкладом в копилку мировой науки», — сказал ректор Малой академии наук Якутии Василий Павлов.

Как сообщало ИА REGNUM, удивительную археологическую находку в июле сделал житель Назаровского района Красноярского края: он нашёл рыбу, жившую 350 миллионов лет назад.