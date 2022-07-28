Тегеран, 28 июля, 2022, 07:52 — ИА Регнум. 27 июля глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что операция по строительству исследовательского реактора на ядерном полигоне в Исфахане начнется в ближайшие недели. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Эслами сделал это заявление во время посещения Установки по переработке урана (UCF) на площадке в Исфахане.

Он отметил, что проект по строительству исследовательского реактора на полигоне является поможет завершить цепочку производства электроэнергии на атоме в Иране.

Глава ОАЭИ также упомянул обвинения Запада, выдвинутые против Исламской Республики в связи с ее мирной ядерной программой за последние 20 лет. Он заявил, что обвинения были выдвинуты, несмотря на то, что Международное агентство по атомной энергии в ходе своих инспекций признало, что у Ирана нет никаких необъявленных мер.

Эслами подчеркнул, что обвинения в адрес Ирана продолжают выдвигаться с напрасной тратой времени, сообщив при этом, что МАГАТЭ по-прежнему осуществляет надзор за соблюдением гарантий на ядерных объектах страны.