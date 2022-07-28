Москва, , 07:05 — REGNUM Конец июля ожидается прохладный и дождливый в Москве. Об этом 28 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Погода в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Специалист уточнил, что прохладная погода прогнозируется в Москве уже с четверга, 28 июля. По словам Вильфанда, количество осадков в городе ожидается большое, дождь будет идти в течение дня, то усиливаясь, то затихая. В ночь на 29 июля осадки тоже возможны.

Метеоролог предупредил, что вместе с дождями возможны грозы, ветер усилится до 15-17 м/сек. Температура воздуха днём понизится, ожидается +25…+27 градусов 28 июля, а в последующие три дня днём будет +21…+24 градуса.

Владельцам кафе и ресторанов в Москве рекомендовано закрыть летние веранды, укрепить все конструкции, а часть из них убрать на время непогоды из соображений безопасности.

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