Нью-Йорк, США, , 07:03 — REGNUM Совет Безопасности Организации Объеденных Наций выступил с осуждением казни четырех демократических активистов в Мьянме. Об этом говорится в заявлении, одобренном всеми 15 членами СБ ООН.

Совбез ООН Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Кроме того, в документе содержится призыв освободить всех политических заключенных, включая мьянмского президента Вин Мьинта и государственного советника страны Аунг Сан Су Чжи. Помимо этого, совет призывает новые власти республики к диалогу и примирению «в соответствии с волей и интересами народа Мьянмы», а также к немедленному прекращению любого насилия, уважению прав человека и полному доступу к помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в Мьянме были казнены четыре человека по обвинению в пособничестве «террористическим актам». Исполнение приговора стало первой казнью в стране за десятилетия. Казнь активистов осудили США, Австралия и генсек ООН Антониу Гутерреш.

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