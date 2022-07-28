Нью-Йорк, США, 28 июля, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций выступил с осуждением казни четырех демократических активистов в Мьянме. Об этом говорится в заявлении, одобренном всеми 15 членами СБ ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Совбез ООН

Кроме того, в документе содержится призыв освободить всех политических заключенных, включая мьянмского президента Вина Мьинта и государственного советника страны Аунг Сан Су Чжи. Помимо этого, совет призывает новые власти республики к диалогу и примирению «в соответствии с волей и интересами народа Мьянмы», а также к немедленному прекращению любого насилия, уважению прав человека и полному доступу к помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в Мьянме были казнены четыре человека по обвинению в пособничестве «террористическим актам». Исполнение приговора стало первой казнью в стране за десятилетия. Казнь активистов осудили США, Австралия и генсек ООН Антониу Гутерреш.