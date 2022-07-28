Тегеран, 28 июля 2022, 07:58 — REGNUM 27 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Исламская Республика, несомненно, полна решимости достичь хорошего, прочного и долгосрочного соглашения о возобновлении ядерной сделки 2015 года, известной как СВПД. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
Mfa.gov.ir

Высокопоставленный иранский дипломат сделал это замечание в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем.

Обе стороны обсудили текущую ситуацию на переговорах, направленных на возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и снятие антииранских санкций, которые Соединенные Штаты ввели после выхода из соглашения в 2018 году.

Амир Абдоллахиан отметил: «Если США будут действовать реалистично, соглашение будет в пределах досягаемости всех сторон. Вашингтон также должен показать на практике, что он хочет заключить такую сделку».

Он подчеркнул, что Исламская Республика всегда демонстрировала свою добрую волю и серьезную решимость достичь соглашения с тех пор, как в апреле 2021 года начались переговоры о возобновлении СВПД.

Министр иностранных дел Ирана также заявил, что его страна приветствует продолжение пути диалога и дипломатии.

Боррель, со своей стороны, заявил, что Иран до сих пор демонстрировал серьезную решимость на переговорах, и теперь настало время для того, чтобы переговоры достигли желаемого результата.