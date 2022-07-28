Тегеран, 28 июля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. 27 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Исламская Республика, несомненно, полна решимости достичь хорошего, прочного и долгосрочного соглашения о возобновлении ядерной сделки 2015 года, известной как СВПД. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Mfa.gov.ir Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Высокопоставленный иранский дипломат сделал это замечание в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем.

Обе стороны обсудили текущую ситуацию на переговорах, направленных на возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и снятие антииранских санкций, которые Соединенные Штаты ввели после выхода из соглашения в 2018 году.

Амир Абдоллахиан отметил: «Если США будут действовать реалистично, соглашение будет в пределах досягаемости всех сторон. Вашингтон также должен показать на практике, что он хочет заключить такую сделку».

Он подчеркнул, что Исламская Республика всегда демонстрировала свою добрую волю и серьезную решимость достичь соглашения с тех пор, как в апреле 2021 года начались переговоры о возобновлении СВПД.

Министр иностранных дел Ирана также заявил, что его страна приветствует продолжение пути диалога и дипломатии.

Боррель, со своей стороны, заявил, что Иран до сих пор демонстрировал серьезную решимость на переговорах, и теперь настало время для того, чтобы переговоры достигли желаемого результата.