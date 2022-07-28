Тегеран, , 07:58 — REGNUM Трофей чемпионата мира по футболу FIFA прибудет в Исламскую Республику Иран (ИРИ) первого сентября в рамках тура по странам, участвующим в международных футбольных соревнованиях. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 27 июля.

Иран

Согласно объявлению международного руководящего органа футбольной ассоциации (ФИФА), иранская столица Тегеран примет у себя Кубок мира первого сентября на специальной церемонии, посвящённой Чемпионата мира по футболу, который пройдёт в Катаре.

Ранее Федерация футбола Ирана провела совещание, направленное на координацию деятельности всех ведомств, участвующих в церемонии. Согласно данным Mehr News, точное время и место проведения церемонии будут объявлены позднее.

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.