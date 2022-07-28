Тегеран, , 08:23 — REGNUM Иранский боксер Амир Хорсанди Табар завоевал бронзовую медаль на Всемирных играх полиции и пожарной охраны, проходящих в Роттердаме (Нидерланды). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 27 июля.

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Объявление было сделано Амиром Хоссейном Ахаваном, членом председательствующего совета Ассоциации профессионального бокса Исламской Республики Иран (ИРИ).

По словам Ахавана, Хорсанди Табар завоевал медаль в весовой категории до 63,5 килограмма.

Это первый случай, когда Иран завоевывает бронзу на Всемирных играх полиции и пожарной охраны, которые проводятся раз в два года и привлекают действующих и вышедших на пенсию сотрудников правоохранительных органов и пожарной службы со всего мира.

Согласно данным Mehr News, в текущем году соревнования начались в Роттердаме 22 июля и завершатся в конце месяца, собрав почти 10 000 человек со всего мира, которые будут соревноваться в более чем 60 видах спорта.