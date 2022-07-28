Тегеран, , 09:59 — REGNUM Исламская сеть научно-технических парков Ирана в сотрудничестве с Постоянным комитетом Организации Исламского сотрудничества по научно-техническому сотрудничеству (COMSTECH) запустила международный учебный курс повышения квалификации. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 27 июля.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Двухдневный курс по интеллектуальной собственности проходит в Секретариате COMSTECH в пакистанской столице Исламабаде.

Ранее состоялась церемония открытия, организованная генеральным координатором COMSTECH Икбалом Чоудхари, на которой в качестве специального гостя присутствовал посол Ирана в Пакистане Мохаммад Али Хоссейни.

На мероприятии также присутствовала делегация экспертов из иранских научно-технических парков, а также послы из некоторых других исламских стран.

Посол Ирана выразил благодарность за сотрудничество между членами COMSTECH, а также иранскими экспертами и наукоемкими компаниями в развитии науки и технологий в исламских странах.

Икбал Чоудхари также выступил на церемонии, выразив удовлетворение поддержкой Ираном научной деятельности в исламском мире.