Тегеран, , 08:24 — REGNUM 27 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что за последние 24 часа от COVID-19 погибли 37 человек. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным, опубликованным министерством, общее число погибших в стране с начала пандемии по настоящее время составляет 141 795 человек. За последние 24 часа министерство зарегистрировало 10 526 новых случаев заражения, в результате чего общее число случаев заболевания в Иране достигло 7 359 489.

В числе новых случаев в общей сложности 1441 пациент был госпитализирован. Согласно отчету, с начала пандемии 7 075 919 пациентов выздоровели или выписались из больниц.

На данный момент64 772 283 человека получили первую дозу вакцины против COVID-19.58 144 659 прошли повторную вакцинацию, причем30 062 521 получили третью или четвертую по счёту прививку.

Число новых ежедневных случаев заражения и смертей от респираторных заболеваний в Иране увеличилось за последние несколько недель. Представители здравоохранения призывают людей носить маску в помещении и на открытом воздухе в районах, помеченных красным и оранжевым, которые обозначают регионы с высоким уровнем заражения.