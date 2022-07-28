Владивосток, 28 июля, 2022, 06:57 — ИА Регнум. В Приморье крупные торговые сети обеспечены запасом продуктов питания, заявил министр промышленности и торговли края Сергей Калитин в ходе оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

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В крупных торговых сетях на полках магазинов и на складах имеются в достаточном объеме запасы продуктов питания и бытовой химии. Это касается в том числе товаров, на отпуск которых весной этого года были введены ограничения для предотвращения спекулятивного спроса.

«Учитывая наличие достаточного запаса товаров с ограниченными нормами отпуска — это сахар, мука, крупа гречневая, масло растительное, макаронные изделия и так далее, мы поддерживаем предложение торговых сетей отпускать их покупателям без ограничений», — сказал Калитин.

Отмечается, что в Приморье идёт снижение цен на плодово-овощную продукцию. Это связано с появлением сезонных местных овощей и возобновлением поставок из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, массовый голод, за которым последует политическая дестабилизация и неконтролируемая миграция, угрожает миру, если будет проигнорирован нынешний продовольственный кризис, заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли на конференции Совета по международным делам в американском городе Нью-Йорк.